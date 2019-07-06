» الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد ارتفاعا ملحوظًا في درجات الحرارة لتصل العظمى إلى 39 درجة منوهة أن اليوم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة يصل إلى درجتين مقارنة بالأيام الماضية.
وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، يوم السبت، أن الطقس شديد الحرارة أثناء النهار معتدل أثناء الليل مشيرة إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تستمر بداية من اليوم وحتى الأحد ويستقر الطقس بداية من يوم الاثنين لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعي.