تعليق غامض من "آل الشيخ" بعد خسارة المنتخب بساعات

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تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ

تفاجأ متابعو المستشار "تركي آل الشيخ" - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - بتعليق غامض منه بعد ساعات قليلة من توديع المنتخب المصري لبطولة الأمم الأفريقية المقامة على أرضه.

وكتب "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك": "الحمدالله مفيش حد بيجي عليا ظلم إلا ربنا يوريني فيه يوم".

ولم يُعرف ما إذا كان "آل الشيخ" يقصد خسارة المنتخب المصري أو يقصد استقالة اتحاد الكرة أم يقصد شيء بعيد عن كرة القدم .

وخسر المنتخب المصري بهدف مقابل لا شيء أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 ببطولة الأمم الأفريقية.

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