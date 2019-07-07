لم يكن بيننا لاعب كبير على الباقين أو يفرض رأيه ولذلك نجحنا

07 يوليه 2019 - 06:15 ص

شن محمد بركات - نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق - هجوما شرسا على أداء منتخب مصر بعد خسارته من جنوب أفريقيا.



وقال "بركات" في تصريحات لقناة "MBC مصر" : "خرجنا بشكل مهين لأننا لم نقدم كرة ممتعة .. لم أرى من هو مقتنع بأداء منتخب مصر".



وأضاف: "في جيلنا حققنا 3 بطولات متتالية لأننا تميزنا بالترابط ولم يكن الأمر مثل الآن".



وتابع: "لم يكن بيننا لاعب كبير على الآخرين .. الجميع سواسية ولا أحد يستطيع فرض رأيه".



وأشار إلى أنه في ظل وجود لاعب يستطيع أن تكون كلمته مسموعة حتى داخل اتحاد الكرة سيحدث بالتأكيد أزمة، مؤكدًا أن اللاعب عمله يقتصر على الملعب فقط.

