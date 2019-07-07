تعليق غير متوقع من "علاء مبارك" على خسارة المنتخب

أحمد عادل شعبان
عبر علاء - نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك - عن رأيه في خسارة منتخب مصر من جنوب أفريقيا وتوديعه لـ"كان 2019".
وقال "علاء" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "هارد لاك للمنتخب ، ولكن بعد الخروج : تحية واجبة لمنتخب جنوب افريقيا".
وأضاف: "نجم المباراة الشناوى واداء رجولى من طارق حامد وجماهير عظيمة ومدرب ضعيف وسوء اختيارات".
واستدرك: "أداء سيء ومستوى أقل من المتوسط للمنتخب.. دورى ضعيف وبدون جماهير يساوى منتخب ضعيف، ولابد من مدرب وطنى للمنتخب" حسب رأيه.
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