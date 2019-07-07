» مدافع الأهلي: مصر قدمت أسوأ أداء في البطولة ومعها منتخب عربي آخر

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انتقد وائل جمعة - نجم دفاع الأهلي السابق - خسارة مصر أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 ببطولة الأمم الأفريقية.

وقال "جمعة" في الاستوديو التحليلي لـ"بي إن سبورتس" : "منتخب مصر (آخره كدا) .. ليس في الإمكان أفضل مما كان .. لا يصح الاعتماد على 3 لاعبين فقط في لعبة قوامها 11 لاعب وهي من المفترض أنها لعبة جماعية".

وأضاف: "لا يليق لمنتخب كبير مثل مصر أن يستقبل هذا العدد الضخم من الفرص من الفرق الأخرى".

واستدرك: "قلت قبل ذلك إن مصر وتونس يقدمان أسوأ أداء في البطولة".

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