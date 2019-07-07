مذكرات بريطانية سرية: "رئاسة ترامب ستنتهى بالعار"

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داروش

مذكرات بريطانية

نشرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي"، اليوم الأحد، مذكّرات دبلوماسيّة مسرّبة، وصف فيها السّفير البريطاني في الولايات المتحدة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته بأنّهما "غير كفؤين" وبأنّ أداءهما معطّل بشكلٍ غير مسبوق.

وذكرت عن السّفير كيم داروش في مذكّرات سرّية أُرسلت إلى بريطانيا واطّلعت عليها الصحيفة، قوله: "إنّ رئاسة ترامب قد "تتحطّم وتحترق" و"تنتهي بوصمة عار".

وفي إحدى المذكّرات المزعومة المنسوبة إلى داروش "لا نعتقد حقّاً أنّ هذه الإدارة ستصبح طبيعية أكثر، وأقل اختلالاً، وأقل مزاجية، وأقلّ تشظّيًا، وأقلّ طيشًا دبلوماسيًّا".

وبحسب ما نشرته الصحيفة فإنّ التعليقات الأكثر حدّةً التي أطلقها داروش هي تلك التي وصف فيها ترامب بأنّه "غير واثق" و"غير كُفْؤ".


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