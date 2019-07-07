تعرف على رئيس «الجبلاية» الجديد

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بإعلان عدد من أعضاء اتحاد الكرة المصري عن استقالاتهم من منصبهم، عقب خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا وخروجه من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2019.

لائحة اتحاد الكرة، تنص على أنه في حالة استقالة مجلس الإدارة أو عدد من أعضائه ما يفقده النصاب القانوني لانعقاده، فإن المجلس بالكامل يُصبح منحلًا.

ويفقد اتحاد الكرة نصابه القانوني ويصبح مُنحلًا في حالة استقالة نصف أعضائه، وهو ما لم يحدث حتى الآن في ظل استقالة أربعة أعضاء والرئيس فقط، من بين 11 عضوًا.

كما تنص اللائحة عن تولي المدير التنفيذي للاتحاد، ثروت سويلم حاليًا، إدارة شئون الاتحاد كرئيس مؤقت له لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم الإعلان خلال هذه الفترة عن إجراء انتخابات لمجلس الإدارة.


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