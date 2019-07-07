فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة جريئة.. ومتابعون: "سكرانة"

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل، وذلك بعد نشرها صورة لها في حالة غير طبيعية بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت عبد الرازق صورة لها وهي ترتدي ملابس النوم، ووضعت يديها على خدها وبدت كأنها تفتح عينيها بصعوبة، وهنأت نفسها بيوم مولدها قائلة: "عيد ميلاد سعيد ليه".

طريقة احتفال "غادة" بعيد ميلادها أثارت الجدل، كما أثارت الشكوك كونها بدت حسب متابعين في حالة غير طبيعية.

واتهم بعض النشطاء الفنانة بالظهور وهي بحالة ”سكر“ بينما أبدى آخرون انزعاجهم من الصورة، وشكك آخرون بأن تكون عبدالرازق هي من نشرت هذه الصورة بذريعة أن يكون حسابها قد تم اختراقه.