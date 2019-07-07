ظهور نادر لمارينز أمريكي "عراة" فى عاصمة عربية

07 يوليه 2019 - 10:16 ص

استعرض حساب Old Beirut عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة قديمة بالأبيض والأسود تعود لعام 1958 لـ 3 جنود مارينز أمريكيين يتواجدون على سطح أحد الأبنية في شارع اللنبي في بيروت.

ويتبين من الصورة حسب معلومات الصفحة، أنها أخذت في صيف 1958 حيث ظهر الجنود نصف عراة ومعهم بنادقهم، وبدا أحدهم يحمل منظارًا ويراقب الوضع.

يذكر أنه في عام 1958 شهد لبنان أزمة سياسية بسبب توترات سياسية ودينية في البلد. وتدخل الجيش الأمريكي ليخفف التوتر، وظل التدخل الأمريكي قائم 3 أشهر متواصلة، حتى انتهت الفترة الرئاسية للرئيس كميل شمعون، الذي كان قد طلب من الولايات المتحدة المساعدة في الحد من التوتر في لبنان، الأزمة انتهت وانسحب الجيش الأميركي بعدها بفترة قليلة.