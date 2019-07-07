  • الأحد 07 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:59 ص
بحث متقدم
سكك حديد

إسرائيل تكشف عن هذا المشروع بدول الخليج

الملك سلمان

الملك سلمان يستقبل وزير الخزانة البريطاني.. تعرف على السبب

ترامب والملياردير

ارتكبها صديقه.. تهمة اغتصاب قاصر كابوس لـ"ترامب"

الرئيس السيسي

السيسي يصل مقر انعقاد القمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر

اسرائيل

إسرائيل تكشف مفاجأة حول تخصيب إيران لليورانيوم

مناشدة عاجلة لشيخ الأزهر بسبب "صلاح"

ترامب

تصريح صادم عن أبناء " ترامب" من زوج طليقته

خليفة بن حمد

تدوينة شقيق أمير قطر تشعل تويتر

مارينز

ظهور نادر لمارينز أمريكي "عراة" فى عاصمة عربية

محمد الباز

الباز: "الله سيخصص نصف يوم القيامة لمحاسبة هذا الشخص"

بهذه الإطلالة.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار

الصفحة الأخيرة

ابنة ماجد المصري
ابنة ماجد المصري

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

ماجد المصرى يحذر متابعيه من هذا الأمر

#

تفاصيل جديدة في سرقة فيلا ابنة «شوبير»

#

"الإعلاميين" تقرر وقف بسمة وهبة بسبب "شيخ الحارة"

#

بسمة وهبة تحرج ضيفها.. والأخير يرفض الإجابة

خطفت ابنة الفنان ماجد المصري، ماهيتاب، الأنظار في حفل زفاف شقيقها الذي أقيم أمس، في الساحل الشمالي، بإطلالة محتشمة ولم تتخل عن حجابها.

ونالت إطلالة ابنة الفنان ماجد المصري، المحتشمة إعجاب متابعيها وجمهورها.

وارتدت ماهيتاب فستانًا باللون السيلفر الذي أخذ قصة فستان السندريلا، وهو ما جعل إطلالتها أنيقة وجذابة، وتلقت من خلالها التعليقات الإيجابية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على ارتداء حجاب باللون الأسود الذي تناسب مع لون الفستان، واستكملت إطلالتها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تقطع عضو زوجها التناسلى لرفضه معاشرتها
» تفاصيل الصورة التى قلبت مواقع السوشيال ميديا
» فسخ تعاقد «ديسابر» تمهيدًا لتولى «بيراميدز»
» إيران تقلص التزامها بالاتفاق النووي
» رقصة فنانة شهيرة مع صديقتها تشعل مواقع التواصل
» أمير مرتضى يرشح أسماء لإدارة اتحاد الكرة
» مصرع 12 شخصًا فى انفجار بـ"كابول"
» تفاصيل عملية "النصر" ضد داعش
» بركات الوزير الضيف.. طرابلس تدير ظهرها "لباسيل"
» صورة نادرة للملك سلمان.. قبل 40 عامًا
» تحذير شديد اللهجة من "مايكروسوفت" لمستخدميها

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان