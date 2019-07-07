رضا عبد العال لـ"السيسي": هؤلاء عصابة ولازم تقيلهم ياريس

07 يوليه 2019 - 11:00 ص



هاجم رضا عبد العال، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة ونائبه أحمد شوبير، بعد توديع منتخبنا الوطني لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



وطالب عبد العال خلال برنامجه " نمبر وان " المذاع عبر فضائية النهار ، عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقالة ومحاسبة اتحاد الكرة قائلا: "يا سيادة الرئيس هؤلاء الناس لا تؤتمن على الكرة في مصر أحدثنا 3 ثورات لماذا لا تمتد الثورات لكرة القدم".



وواصل عبد العال هجومه قائلا: "عايز إيه يا عم أبو ريدة أنت وشوبير ومجدي، انتو عصابة لو بتحبوا مصر استقيلوا جميعا من أجل صالح الكرة المصرية".



وأشار عبد العال،إلى أن الفُجر بلغ بهم إلى إلغاء بند الـ8 سنين بمعنى بقائهم بمنصابهم دون وجه حق.



وودع المنتخب الوطني لكرة القدم، منافسات بطولة الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، حتى 19 يوليو المقبل، بعد خسارته من نظيره الجنوب أفريقي بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ16.

