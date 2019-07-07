"اتحاد الكرة" هاشتاج يتصدر تويتر

07 يوليه 2019 - 11:21 ص

تصدر اليوم الأحد هاشتاج اتحاد الكرة المصرية، تريندات موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك عقب تقدمه باستقالته نهائيًا وجميع أعضائه من مناصبهم مباشرة بعد خروج المنتخب المصرى من ماراثون بطولة الأمم الأفريقية بخسارته بهدف نظيف من المنتخب الجنوب الأفريقي بالأمس السبت.

وتفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج فعلق محمد على قائلا: "علي الرغم من التأخر في إقالة الاتحاد وفتح ملفات فساده التي كان يجب فتحها بعد الخروج المهين من الدور الأول ل كأس العالم روسيا 2018، لكن أن تأتي متأخرة أفضل من ألا تأتي علي الإطلاق"

وأضاف محمد ربيع "ما هو لما يكون عندك نادي واحد دايس ع وش أفريقيا كلها وبيقدملك لاعيبه محترمة للمنتخب ومشفتش أفريقيا غير ع أيده وتفضل تضرب فيه طول السنة ف الدوري والكاس وأفريقيا وتحارب من تحت التربيزه الهزيمة محتومة".

وعلق حساب باسم ابن البلد قائلا: " حقك رجعلك يا جنش.. يا عبد الله جمعة.. يا عمر السعيد..يا محمود ياكهربا..يا يوسف أوباما "



كما تناول الهاشتاج الأخبار والتقارير والتحقيقات الصحفية التى تناولتها الصحف والمجلات الرياضية والعادية حول هزيمة المنتخب واستقالة الاتحاد .