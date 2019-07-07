الملك سلمان يستقبل وزير الخزانة البريطاني.. تعرف على السبب

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متابعات-علا خطاب

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استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، وذلك لاستعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.

كما تم استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان.

كما حضره القائم بالأعمال بسفارة بريطانيا لدى المملكة ريتشارد أوبنهايم، والمبعوث الخاص لرؤية 2030 كين كوستا، والمستشار الخاص لمعالي وزير الخزانة البريطاني دانكن ماكورت.




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