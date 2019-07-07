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ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بدار السلام

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ضبط 35 طن دواجن فاسدة
ضبط 35 طن دواجن فاسدة

أحمد الشربيني

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دواجن فاسدة

ضبط اطنان دواجن

دواجن المجازر

ضبطت مباحث التموين فى القاهرة 3 أطنان دواجن مجهولة المصدر داخل مجزر غير مرخص بدار السلام.

ونجحت إدارة شرطة التموين والتجارة، برئاسة العميد محمد رجائي مدير الإدارة، من ضبط صاحب مجزر دواجن - كائن  بدائرة قسم شرطة دار السلام - لإدارته المجزر "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد  طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عثر بداخل المجزر على كميات قدرها (2,780 طن مقطعات دواجن) جميعها مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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