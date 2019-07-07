إسرائيل تكشف عن هذا المشروع بدول الخليج

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نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن وزير خارجيتها، يسرائيل كاتس، طرح مبادرة لربط المملكة العربية السعودية والخليج مرورًا بالأردن بخط السكك الحديدية الإسرائيلي وصولاً إلى حيفا.

وطرح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبو ظبي مبادرة تربط بين السعودية ودول الخليج مرورًا بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط. تتمخض المبادرة عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أمانًا، من شأنها دعم اقتصادات الدول.

جاء ذلك في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "طرح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبو ظبي مبادرة تربط بين السعودية ودول الخليج مرورًا بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط. تتمخض المبادرة عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أمانًا، من شأنها دعم اقتصادات الدول".

ونقلت الصفحة على لسان الوزير قوله خلال زيارته: "أنا متحمس للتواجد هنا في أبو ظبي لتمثيل مصالح دولة إسرائيل مع دول الخليج. هناك تقدم ملحوظ في العلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة. وسأواصل العمل مع رئيس الوزراء نتنياهو لتعزيز سياسة التعاون بناءً على قدرات إسرائيل في المجالات المدنية، الأمن والمخابرات".

وفي بيان صادر عن مكتب كاتس حينها، "التقى وزير الخارجية الإسرائيلي مسئولا إماراتيًا كبيرًا لم يكشف مكتبه عن اسمه، وناقش معه الخطر الإيراني على المنطقة عبر برنامج طهران النووي، وصواريخها الباليستية، وتمويلها للإرهاب في المنطقة".


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