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5 أزمات لـ "سما المصري" .. الـ "هوت شورت" أبرزها

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سما المصري وصلاح
سما المصري وصلاح

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"البحث عن فضيحة"، قد ينطبق عنوان هذا الفيلم الشهير، بطولة الزعيم عادل إمام، على الأزمات التي تثيرها الفنانة الاستعراضية سما المصري، من وقت لآخر، من خلال نشرها بعض الصور والفيديوهات الجريئة، أو إدلائها تصريحات قد يعتبرها البعض "مثيرة" في حد ذاتها، ومع كثرة الأزمات يبدو للبعض أنها تتعمد إثارة الجدل لتبقى تحت الأضواء، ولكن السؤال هنا ما ماهية عمل "سما" الذي يجعلها من أرباب الوسط الفني، كما يطلقون عليها.

1 -هوت شورت المنتخب

وخلال بطولة أمم أفريقيا المقامة على أرض مصر، أثارت سما المصري، الجدل من جديد، بعد ظهورها في مدرجات مباراة مصر وجنوب أفريقيا، بملابس مثيرة.

وارتدت سما هوت شورت أسود، وتي شيرت أحمر، يكشف بطنها، وقامت بتقليد احتفال محمد صلاح.

2-فيديو الجيم

نشرت سما المصري فيديو جديدًا عبر قناتها على اليوتيوب تظهر فيه وهي تمارس الرياضة في النادي برفقة مدربها الخاص، وكعادتها أثارت سما الجدل من جديد بحركاتها المثيرة وباستعراضها لمفاتنها بشكل مبالغ، هذا بالإضافة إلى ظهورها بلوك جديد.

3-فيديو الجاكوزي

وتواصل "سما" إثارة الجدل وهذه المرة عبر نشرها مقطع فيديو جديدًا عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه بالمايوه في مغطس للمياه.

والغريب أن سما صورت الفيديو في الجاكوزي ولم تظهر وجهها أبدًا مبررة ذلك بالقول: "علشان أنا بعمل نيو لوك ومش عايزة تشوفي وجهي الأيام دي"

وظهرت المصري في الفيديو مرتدية كاش مايوه قائلة إنها ترتديه فوق المايوه لأنها "ست محترمة".

4-إطلالة فرعونية في مهرجان القاهرة

خطفت سما المصري الأضواء بإطلالتها الفرعونية على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الرابعة والأربعين، حيث أصبحت في غضون ساعات محور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلت سما المصري بفستان أبيض محدد للجسم بذيل ممتد بتصميم مستوحى من أزياء عصر الفراعنة، حيث أكدت فكرتها بالإكسسوارات التي ارتدتها مع الفستان، وهي حزام للخصر وعقد للرقبة وسوار أعلى المرفق، بالإضافة لتاج فرعوني عليه رمز الثعبان.. ما جعل الإطلالة مطابقة تمامًا للملكة كليوباترا.

وتلقت سما المصري تعليقات متضاربة من رواد السوشيال ميديا، حيث هاجمها الكثيرون واتهموها بمحاولة لفت الانتباه، خاصة أنها تحضر مهرجاناً سينمائياً عريقاً وهي ليست من نجوم السينما في مصر، ما دفعها للرد بسخرية عليهم بمنشور لها عبر انستجرام، قالت فيه: "كل مصر بتسأل طبعا مين جابلي دعوة مهرجان القاهره السينمائي.. بصراحة اللي جابلي الدعوه قابلته في المعبد الملعون واسمه توت عنخ أمون".

5- كلب "لولو" في لجنة الاستفتاء

وكان قد حضرت الفنانة سما المصري، إلى مقر لجنتها الانتخابية بالأزبكية، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بصحبة كلب "لولو"، ما أثار الجدل حينها على مواقع التواصل.




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