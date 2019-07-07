انطلاق أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر برئاسة السيسي

07 يوليه 2019 - 12:52 م

"المصريون" تنقل لكم بثًا مباشرًا لأعمال القمة الأفريقية الاستثنائية بنياما في النيجر، التي يترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وكان الرئيس السيسي، ووصل صباح، اليوم الأحد، إلى مقر انعقاد القمة الأفريقية الاستثنائية.



ومن المقرر أن تشهد قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية فى نيامى بالنيجر، يومي 7 و8 يوليو الجاري، إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازمة من الدول بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ فى 30 مايو الماضي، فضلًا عن إطلاق عدد من الأدوات التنفيذية للاتفاقية، منها بوابة قواعد المنشأ، ونظام المقاصة والمدفوعات الإلكترونية



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