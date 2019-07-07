فنان شهير يفتح النار على اتحاد الكرة: "أنتم فى مزبلة التاريخ"

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اتحاد الكرة

متابعات-علا خطاب

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اتحاد الكرة

هاني شاكر

منتخب مصر

شن الفنان هاني شاكر، نقيب الفنانين والمهن الموسيقية، هجومًا لاذعًا على اتحاد كرة القدم المصري، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة على الأراضي المصرية .

وقال هاني شاكر في منشور على صفحته الرسمية في موقع "فيس بوك": "بعد هذا الخروج المتوقع وغير المفاجئ أقول للشعب المصري العظيم أنت تستحق منظومة رياضية أكثر احترامًا لك وأكثر حرصًا عليك وعلي تاريخك العظيم أما اتحاد الكرة اتحاد المجاملات اتحاد البيزنس اتحاد المصالح فأنتم في مزبلة التاريخ ليس من الآن بل من بعد صفر كأس العالم استقيلوا يرحمكم الله".

وأعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، بعد منتصف ليل يوم السبت استقالته وإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني وعلى رأسه المدرب المكسيكي، خافيير أغيري، بعد خسارة المنتخب صفر-1 على استاد القاهرة الدولي أمام نحو 75 ألف متفرج، في مواجهة جنوب إفريقيا التي سجلت هدف الفوز قبل خمس دقائق فقط من نهاية المباراة.

وقال أبو ريدة إن "القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني، وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل"، مؤكداً أن الجهاز الفني والإداري "مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه".

وعلّق شاكر على قرار الإستقالة بمنشور آخر: "الى اتحاد الكره المصري شكرا علي الاستجابه السريعة بالاستقالة وان كنت اعتقد ان هذه الاستقالة لن تمنع محاسبتكم والتحقيق معكم فيما اقترفتم في حق الشعب المصري العظيم من اول نكسه وصفر كاس العالم وحتي الخروج المهين في بطوله أفريقيا امس وخاصه بعد وقوف الدوله المصريه والشعب المصري ورائكم ولكنكم خذلتمونا كالعاده خذلكم الله".


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