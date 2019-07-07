"العصار" يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "نيوتن" السعودية

07 يوليه 2019 - 04:49 م

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة " نيوتن" السعودية لنشر وتعميق ثقافة استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

يأتي توقيع هذه المذكرة، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع الشركات السعودية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجالات تقديم خدمات التسويق والدعم في مختلف الأعمال اللوجيستية والدعم الفني والصيانة والتدريب داخل الشركات والوحدات التابعة حيث يعتبر توقيع هذه المذكرة تمهيداً لعقد شراكة بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربى" وشركة " نيوتن" السعودية في مجالات ( توريد المنتجات وقطع الغيار لدول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط ، استخدام خطوط الإنتاج بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وإنشاء خطوط جديدة بالتعاون مع شركاء شركة نيوتن، تقديم خدمات الصيانة والتدريب ، وكذا المساهمة في دعم رؤية المملكة العربية السعودية في التوطين ونقل التكنولوجيا).