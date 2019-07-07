سقطا من الدور التاسع أثناء ممارستهما الجنس.. هذه تفاصيل ما حدث

لقيت سيدة مصرعها بعد أن سقطت من الدور التاسع على الأرض أثناء ممارستها الجنس لتلقى حتفها على الفور.

وقعت تفاصيل الحادث في حي نيفسكي بمدينة بطرسبورج الروسية، حيث هوى رجل وامرأة على الأرض بعد سقوطهما من نافذة الطابق التاسع أثناء ممارستهما الجنس على حافة النافذة.

كان ذلك فجر يوم الجمعة الماضي، عندما رأت إحدى نساء الحي سقوط رجل وامرأة بعد أن هوى جهاز التلفاز أولاً، من نافذة منزل يطل على شارع سوليدارنوستي، واستدعت الشرطة على الفور، وفق ما نقلت صحيفة "فونتانكا. رو" عن شهود عيان.

وعثرت الشرطة، لدى وصولها إلى مكان الحادث، على جثة امرأة يتراوح عمرها ما بين 25 و30 عامًا بالقرب من البناية السكنية التي سقطتن منها، وعثر بجانبها على ممسحة وتلفاز محطم.

وفيما لم يستدل على أثر للرجل الذي سقط معها، قالت الشرطة أن الرجل غادر مكان الحادث فورًا، لأن إصاباته اقتصرت على كدمات خفيفة، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وأظهرت التحقيقات الأولية حول الحادث، أن المرأة كانت تحتسي الخمر برفقة أربعة أصدقاء في شقة على الطابق التاسع، وتوجهت بصحة أحدهم إلى حافة النافذة لتكون بعيدًا عن البقية، لكنهما فقدا توازنهما وسقطا من النافذة.

ولا يزال البحث مستمرًا عن الرجل وشركائه الآخرين، فيما تقوم الشرطة بإجراء التحقيقات لتحديد هويات أطراف الحادث.