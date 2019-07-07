بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

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خالد الشرقاوي - متابعات

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قدم المحامى أيمن محفوظ، بلاغاً للمستشار نبيل صادق، النائب العام،  ضد مسئولى اتحاد الكرة المصرى، جاء فيه أن الخروج المهين لمنتخب مصر فى بطولة مقامة على أرض مصر، والتعاقد بالملايين مع "مدرب فاشل"، يعد إهدارًا للمال العام، الذى يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.

وأكد محفوظ، فى بلاغه أن الاستقالة لا تعفى من المسئولية القانونية، وفقا لنص المادة 119من قانون العقوبات، والمال العام، هو ما يكون كله أو بعضه مملوكًا لإحدى الجهات الحكومية، أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها.

وأضاف البلاغ، الذي حمل رقم 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام، أن الاتهامات المعاقب عليها طبقًا لنصوص المواد116أ، 116ب، 116ج، ونصت المادة 116 مكرر "أ "، على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة، التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن كان ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطالب البلاغ بالتحقيق في تلك الاتهامات التي أضرت بالمال العام، ومنع المسئولين عن اتحاد الكرة من السفر، وطلب تحريات الجهات الأمنية والسيادية، حول تلك الوقائع المنسوب صدورها ضد المشكو فى حقهم.


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