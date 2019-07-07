أغرب تعليق لمهاجم جنوب إفريقيا الذي أطاح بـ«الفراعنة»

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مصر

المصريون

جنوب أفريقيا

أبدى ثيمبينكوسي لورش، مهاجم جنوب إفريقيا سعادته بالهدف الذي سجله في مرمى مصر، والذي قاد البافانا بافانا إلى عبور دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية.

وكان لورش قد سجل الهدف الوحيد في انتصار جنوب إفريقيا على مصر، والذي تحقق مساء أمس السبت، برسم منافسات الدور ثمن النهائي لأمم أفريقيا "كان 2019"... انتصار خول لـ"الأولاد" الترشح إلى دور الثمانية من المسابقة القارية، وأطاح بالفراعنة من البطولة .

وقال لورش في تصريحات صحفية، أبرزتها جريدة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية "طريقة احتفالي بالهدف؟ لقد شعرت بالصدمة. ظننت أن الكرة ليست هدفًا ".

وأضاف "بوضوح، عندما تسجل هدفا، فإن الناس يقومون بالاحتفال، ذلك يُظهر أننا لا نحظى بتواجد مُشجعينا هنا، لكننا يجب وأن نجعل أنصارنا في الديار فخورين بنا... أنا سعيد ".

وتابع "مثلما قلت قبل المباراة، أنا كنت قلقًا حيال جاهزيتي البدنية لخوض المباراة. إذا ما لاحظتم، فإنني كنت أعاني من ثمة مشكلة عضلية، لكن الثقة تظل حاضرة، أنا فقط في حاجة للحصول على دقائق اللعب ".

واستطرد "هدفي في اللقاء يعني الكثير، خاصة لمُشجعينا... هذا الهدف أهدية إلى أنصار المُنتخب، لأنهم دائما ما قاموا بدعمي. أيضا هناك عائلتي في المنزل، وأخي الصغير، هذا الهدف أهديه له ".

وبسؤاله عن خوض المباراة في ملعب "ستاد القاهرة الدولي"، وسط أجواء جماهيرية صاخبة، أجاب لورش قائلاً: "نحن مُعتادون على ذلك، لاسيما في مباريات الديربي، التي تجمع أورلاندو بايرتش بكايزر تشيفز .

"لذلك قمت بإخبار نفسي بأنه لا يوجد شيء هنا. فقط يجب عليك إثبات نفسك، ولعب مباراة عادية ".

تجدر الإشارة، إلى أن جنوب أفريقيا، وبتحقيقها للفوز على مصر، تكون قد ترشحت إلى دور الثمانية من البطولة، حيث ستواجه نيجيريا، في التاسعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، في المباراة المُزمع إقامتها على ملعب "ستاد القاهرة ".


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