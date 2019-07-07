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1000 جنيه مكافأة للعاملين في جامعة الأزهر بمناسبة "الأضحى"

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جامعة الأزهر (أرشيفية)
جامعة الأزهر (أرشيفية)

خالد الشرقاوي - متابعات

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صدق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه للعاملين في جامعة الأزهر بالقاهرة وفروعها بالأقاليم، على أن تصرف قبل عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه المكافاة تأتي في إطار دعم العاملين بالجامعة خاصة بعد انتهاء العام الدراسي وبالتوازي مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والخير والازدهار.

وأضاف فضيلته -في بيان للمركز الإعلامي بالجامعة اليوم الأحد-، أن المكافأة بهدف التيسير على العاملين، وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، في هذه المناسبة الجليلة، وتحفيزًا  لهم على بذل مزيد من الجهد بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة.


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