معركة سلفية إخوانية بعد خروج مصر من «أمم إفريقيا»

07 يوليه 2019 - 06:30 م

اندلعت معركة على منصات شبكات التواصل الاجتماعي، بين أنصار التيار السلفى فى مصر، وإعلاميين محسوبين على جماعة "الإخوان المسلمين"، وذلك في أعقاب خروج المنتخب الوطنى من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد هزيمته أمام جنوب إفريقيا بهدف مقابل لاشىء مساء امس .



وقال المحلل الكروى الشهير، علاء صادق، المقيم في قطر، إن مصر تستحق الخسارة والخروج المبكر من الدور التالي للبطولة، واصفًا خروجها المبكر بـ "الفضيحة".



وقال الخسارة كانت متوقعة تحت قيادة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة وما وصفه بـــ "الفساد".

كما أبدى هيثم أبو خليل، الإعلامى المحسوب على جماعة "الإخوان" شماتة مماثلة في خسارة مصر.



في المقابل، قال حسين مطاوع الداعية السلفى، إن "خطاب الحقد والكراهية لا يزال يسيطر على الجماعة فلا يدعون فرصة إلا ويشمتون فى مصر وفى قادتها وهم تربوا على أرضها ومع ذلك دائمًا ما يهاجمون الدولة المصرية وينتظرون أى فرصة للنيل من الدولة وقادتها".



أضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الفكر الإخوانى أصبح كالسرطان يجب القضاء عليه، متابعًا: "كثيرون لا يعون خطورة الفكر الإخوانى وكيف تسرب لعقول الملايين من الشباب حتى أصبح كالسرطان ينهش فى أجسادهم، ومخطئ من يظن أن هذا الفكر قد انتهى أو من السهولة نهايته".



واستدرك: "هذا أمر يحتاج أولاً لمعرفة بعض الأمور والتى منها على سبيل المثال ما سر انتشار هذا الفكر بهذا الشكل حتى أصبحت الجماعة بهذا الشكل المخيف ليس على المستوى الداخلى فقط بل أصبحت تنظيمًا عالميًا له أتباع يعتقدون بمبادئه ويدينون بالسمع والطاعة العمياء له حتى أنهم يظنون أن الموت فى سبيل مبادئ الجماعة شهادة فى سبيل الله، وأيضًا له أهداف وخطط ضد بلادنا؟".



وأكد مطاوع، أن الإخوان استغلت الدين للوصول لأهدافها قائلاً: "إن هؤلاء لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا باستخدام ورقة الدين، وهذا ما يجب أن نحاربهم به للقضاء على هذا الفكر اللعين".



وطالب مطاوع، بضرورة إنشاء أجيال تقوم على حب الأوطان ومعرفة الدين بالشكل السليم قائلاً: "يجب إنشاء أجيال تعرف دينها بشكل صحيح وتعرف أن من كمال الإيمان محبة الأوطان هو الحل الأوحد والناجز".



وقال مطاوع، إن "الفكر الباطل يحارب ببث الفكر الصحيح، أما دون ذلك فلا تنتظر غير ما نحن فيه الآن من مسوخ وأشباه رجال يحتقرون أوطانهم ويسخرون من قادتها ولا يألون جهدًا فى التعاون مع أعدائها لتخريبها".