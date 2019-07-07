شاهد.. فنانة إماراتية تركل زوجها بقدمها في وجهه

07 يوليه 2019 - 06:53 م

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو محرج للغاية، اعتبره البعض فضيحة لا تليق بفنانة خليجية مع زوجها.

حيث نشرت الفنانة الإماراتية “مشاعل الشحي” فيديو وهي تضع زجاجة على رأس زوجها أحمد خميس، وتقوم بركلها لتشارك في تحدي ”غطاء الزجاجة“ الذي انتشر على السوشيال ميديا إلا أنها تفشل وبدل أن تركل غطاء الزجاجة ركلت زوجها في وجهه.

وأظهر الفيديو قوة الضربة التي جعلت ”خميس“ يضع يده على وجهه، وسط حالة من الغضب بين المتابعين الذين انتقدوا الاثنين واعتبروها ”إهانة غير مقبولة من أجل الشهرة، وعدم احترام عقليتهم“، في حين طلب البعض الآخر بمنعهم من الظهور في الإعلام بسبب تصرفاتهما الطفولية، على حد تعبيرهم.

وجاءت تعليقات المتابعين بين الاستياء والهجوم عليهما، حيث قال أحد المتابعين ويدعى مسعد الربيع: ”ينضرب بالجزمة ينضرب بنعال أهم شي يشتهر“، أما دلال عبيد، فقالت: ”قلة أدب مع سخافة مع عدم احترام للزوج ولا حتى لنا“.

كما هاجمتهما المتابعة نوال الدرمكي قائلة: ”أقوى درجات السخافه والمغثه“، أما حساب شوشي فقال: ”وقاحة المشاهير مو عفوية“.