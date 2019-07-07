مفاجأة.. محمود طاهر بديلًا لـ«أبوريدة» في إدارة «الجبلاية»

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اتحاد الكرة

المصريون

الاهلى

اقترب محمو طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي السابق، لإدارة اتحاد الكرة في حال استقالة ثروت سويلم، المدير التنفيذي للجبلاية، الذي يحق له إدارة شئون الاتحاد وفقا للائحة بعد استقالة المجلس عقب الخروج الإفريقي .

وينتظر أن يدير طاهر الجبلاية لحين عقد أقرب جمعية عمومية بموافقة اللجنة الأوليمبية المصرية .

وأعلن هاني أبوريدة، إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا والخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية وقدم أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد كما تقدم باقي أعضاء المجلس بالاستقالة .


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