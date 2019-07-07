» بقيمة 886 ألف ريال.. 49 طن طعام فائض بالسعودية خلال شهر

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تجاوز فائض الطعام الذي جمعته جمعية "إكرام" لحفظ الطعام في مكة المكرمة بالسعودية، خلال شهر شوال الماضي، 49 طنًا، فيما بلغ إجمالي المستفيدين أكثر من 89 ألف شخص.

وأظهر تقرير للجمعية، عدد الطلعات التي حققها مندوبوها خلال شهر شوال الماضي بواقع ألف طلعة، شملت قاعات الأفراح والفنادق والمطابخ والمطاعم، والمقرات الأمنية، وكذلك المنازل، مشيرًا إلى أن إجمالي الفائض بلغ 49 طنًا، وبقيمة تقديرية تجاوزت 886 ألف ريال (ما يعادل 4 ملايين جنيه مصري).

وقالت الجمعية في تعليقها على الإحصائية: "لا ندري هل نفرح بهذا الدور الذي قامت به الجمعية أم نحزن بسبب هذه الأرقام الكارثية"، مضيفة "كم من نعمة لم نستطيع حفظها وهدرت بسبب استهتار صاحبها".


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