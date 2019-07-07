مفاجأة غير متوقعة بعقد «أجيرى» تكلف مصر الكثير

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اجيري

كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الُمقال من منصبه، حقيقة حصول المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق على شرط جزائي بسبب فسخ عقده مع الفراعنة .

وقرر هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التقدم باستقالته بعد خروج مصر من كأس أمم إفريقيا 2019، وإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة أجيري .

وقال لهيطة: "عقد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر لا ينص على ضرورة فوزه بكأس الأمم للاستمرار ".

وأضاف مدير المنتخب السابق: "لا يوجد شرط جزائي في عقد أجيري حال فسخ التعاقد خلال سنة من توقيع العقود ".

واختتم لهيطة: "أجيري قد تولى قيادة مصر في يوم 2 أغسطس 2018، ما يعني أنه لا يحق له شرط جزائي".

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة التي أعقبت إقالة أجيري عن أحقيته في الحصول على شهرين من راتبه كشرط جزائي .


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