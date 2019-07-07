«الأعلى للإعلام»: هذه محاذير إصدار تراخيص للمواقع الإلكترونية

07 يوليه 2019 - 09:02 م

تعتبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، من أكثر الوسائل الإعلامية تأثيرًا على الرأى العام المصرى خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع الدور الكبير الذى لعبته فى انطلاق ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.



ومع الدور المتنامي لها فى توجيه الرأى العام بمصر، سارع العديد من رجال الأعمال إلى إنشاء مواقع إلكترونية تتبنى وجهة نظرهم، خاصة مع تراجع الإقبال على الصحف الورقية، غير أن الاتهامات تلاحقه من قبل الأجهزة الرسمية بأنها المصدر الرئيسي للترويج للشائعات.



وأسندت الدولة المصرية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مهمة مراقبة النشاط الإعلامى فى مصر بصفة عامة والإلكترونى بصفة خاصة، للحد من فوضى الشائعات على المواقع الإلكترونية، وقد حدد بدوره شروطًا معينة لترخيص المواقع الإلكترونية لضبط الأداء الإعلامى الإلكترونى فى مصر وعدم السماح بإنشاء مواقع إلكترونية تحض على خطاب الكراهية والعنف.





من جانبه قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إن المجلس لا يقبل إصدار تراخيص لأى مواقع إلكترونية تحض على العنف أو التمييز الدينى أو نشر محتويات إباحية أو محتوى يهدد الأمن القومى فى مصر.



وأضاف لـ"المصريون" إن الأعلى للإعلام له شروط محددة فى إصدار تراخيص المواقع الإلكترونية، ومن ضمنها ألا يحض الخطاب الإعلامى للموقع على الكراهية والعنف وهذا يظهر للمجلس الأعلى للإعلام من خلال مضمون المحتوى للموقع الإلكترونى المراد ترخيصه.



وعن الإجراءات اللازمة لإصدار ترخيص موقع إلكترونى فى مصر، تابع سليم: "يجب على من يرغب فى الحصول على ترخيص بإنشاء موقع إلكترونى، أن يكون لدية سجل تجارى وبطاقة ضريبية مع دفع رسوم نقدية قدرها 50 ألف جنيه تورد إلى خزينة الدولة المصرية".



وأكد سليم، أن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مهمته تنظيم العمل الإعلامى فى إطار مظلة قانونية وإعلامية تخدم العمل الإعلامى فى مصر".





