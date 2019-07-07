بومبيو: توسيع إيران برنامجها النووي يعني "مزيد من العقوبات"

07 يوليه 2019 - 10:40 م

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من أن توسع إيران في برنامجها النووي سيؤدي إلى "مزيد من العزلة والعقوبات".



وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "توسع إيران الأخير في برنامجها النووي سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات".

وأضاف: "يجب على الدول استعادة المعيار القديم المتمثل في عدم التخصيب لبرنامج إيران النووي. نظام إيران، المسلح بالأسلحة النووية، سيشكل خطرا أكبر على العالم".

وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت طهران عن تبنيها الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وشروعها في زيادة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67%، وصولا إلى 5%.

وأوضحت إيران أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لم تتخذ إجراءات الحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران.

وأمهلت طهران في 8 مايو/ أيار الماضي، الدول الأوروبية المشاركة بالاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوما للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.

كما أمهلتها، الأحد، 60 يوما إضافية، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونظم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.