تصريحات نارية لـ"شوبير" بعد فضيحة الخروج الإفريقي

07 يوليه 2019 - 10:30 م

قال أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه تقدم باستقالته رسميًا إلى الاتحاد، صباح اليوم، الأحد، مضيفًا أننا «شئنا أم أبينا الاتحاد هو المسؤول عما حدث للمنتخب».

وأضاف شوبير، في برنامج «الحكاية» على قناة «أم بي سي مصر»: «كانت هناك حالة ثورة في الشارع المصري بسبب هزيمة المنتخب، واللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى، واتحاد الكرة هو المسؤول الأول عن المنتخب»، مضيفًا: «الدولة قدمت كل إمكانياتها لتنظيم البطولة، ولم أر إمكانيات عظيمة مثل هذا الشكل».

