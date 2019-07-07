» حسن شحاتة: هذا هو السبب الحقيقي وراء خروجنا من أمم أفريقيا

07 يوليه 2019 - 11:30 م

انتقد حسن شحاتة، المدير النفي الأسبق لمنتخب مصر، أداء الجهاز الفني المقال لمنتخب مصر، بعد الخروج من دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية.



وتابع «شحاتة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «حدثت مجاملات من قبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، سواء للاعبين أو أندية، وزي ما بنقول دائما المصالح بتتصالح، فضلا عن أن هناك لاعبين أقوى من الاتحاد، وكانت تتحكم في تحديد المشاركين».



وأضاف شحاتة: «الفارق الفني بين منتخب 2010 و2019 كبير جدا، بالرغم من أن هناك لاعبين عظماء بالمدير الفني»، متسائلاً: «كيف تخرج صانع الألعاب ومنتصف الملعب، لا أعرف المجاملات التي حدثت لصالح من».



وأردف المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر: «لو كنت مدربا للمنتخب، كنت سأختار 5 لاعبين على الأكثر ممن شاركوا بالبطولة، كون لاعبو المنتخب لم يلعبوا بروح ووطنية، وأنا ربنا كرمني بمجموعة لاعبين لن تتكرر مرة أخرى، بالرغم من أنهم كانوا محليين»، مشيرا إلى أن هناك 42 لاعبا شاركوا معه خلال 6 سنوات.

