الجيش الليبي: أي مبنى عليه هوائيات سيكون هدفًا مشروعًا

08 يوليه 2019 - 12:08 ص

أكّد المتحدث باسم ?الجيش الوطني? الليبي أحمد المسماري، في ?مؤتمر? صحفي، أن «قوات الوفاق فقدت سلاحها الجوي وباتت تعتمد على الطائرات المسيرة، لم يتبقّ للعدو إلا الطائرات بدون طيار بعد القضاء على سلاحه الجوي»، مشيرًا إلى أن «أي مبنى عليه هوائيات سيكون هدفًا مشروعا للجيش الليبي».



ولفت المسماري إلى أن «نشر فيديو لداعش في ليبيا يظهر أن التنظيم بدأ يتلاشى، وبدأ يقوم بعمليات خلفية ورحّب به المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق. تنظيم داعش يحاول إشغال الجيش بعمليات مسلحة متفرقة، وقد بايع زعيمًا جديدًا له في ليبيا وهنا الخطورة، والجيش الليبي يعرض فيديو داعش الأخير في ليبيا»، موضحًا أن «من يتهم الجيش الليبي بدعم الإرهاب مفلس فكريًا وأخلاقيًا».

