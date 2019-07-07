هذه حقيقة ذهاب محمد صلاح إلى الغردقة للقاء راموس

نفى أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المستقيل، خروج محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، من المعسكر لزيارة سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد، والذي يتواجد في الغردقة خلال تلك الفترة.



وأوضح شوبير، في تصريحات تليفزيونية لقناة «إم بي سي مصر»، أنه سأل بنفسه لاعبين بالمنتخب، لينفوا له تلك الأنباء، واصفا إياها بالشائعات.