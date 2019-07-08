» وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 20 سنة بعد أزمة قلبية مفاجئة

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كاميرون
كاميرون

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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كاميرون بويس

عثرت السلطات الأمريكية على الممثل كاميرون بويس ميتا بمنزله عن عمر يناهز 20 سنة.

وقال المتحدث باسم الممثل الأمريكي لشبكة ABC news، إن بطل Descendants توفي أثناء نومه بعد إصابته بنوبة مفاجئة.

وأصدر بيانا جاء فيه "بقلب شديد الحزن فقدنا كاميرون هذا الصباح، لا شك أن العالم الآن أصبح مظلما بدونه، لكن روحه ستعيش بيننا من خلال كل من عرفه وأحبه، نشعر بحزن شديد ونطلب الخصوصية خلال هذا الوقت العصيب في حزننا على فقدان ابن وأخ ثمين".

كما أصدرت Disney بيانا تنعي فيه وفاة الراحل جاء فيه "منذ طفولته، حلم كاميرون بمشاركة مواهبه الفنية الرائعة مع العالم..كانت لديه رغبة قوية في إحداث تغيير في حياة الأشخاص من خلال عمله الانساني".

ظهر كاميرون بويس لأول مرة من خلال فيلم الرعب Mirrors، لكن شهرته جاءت من خلال الفيلم التليفزيوني Descendants الذي تعرضه شبكة Disney بدور "كارلوس" نجل الشرير الأسطوري "دي فيل".

لعب بويس دور البطولة في الفيلم الكوميدي Grown Ups وظهر بشخصية "كايسي" ابن آدم ساندلر، كما ظهر في الجزء الثاني عام 2013.

كان من المفترض أن يشارك الفنان الراحل في العديد من المشاريع خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجزء الثالث من فيلم Descendants ومسلسل Mrs. Fletcher.

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