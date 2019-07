» رد فعل غير متوقع لمذيعة لحظة وقوع هزة أرضية على الهواء

تعرض مذيعان لموقف غريب لحظة وقوع هزة أرضية داخل أستوديو للأخبار على الهواء مباشرة.

شهد مذيعان في قناة "سي بي إس" لوس أنجلوس هزة أرضية على الهواء مباشرة أثناء تقديمهما لنشرة أخبار.

وبدا الرعب واضحًا عليهما، فيما سجلت الهزة الأرضية 7.1 على مقياس ريختر وفقًا لما جاء في موقع "باز فيد" الإخباري.

واعتذر المذيعان من المشاهدين لاضطرارهما الاحتماء تحت طاولة الاستوديو، لحين انتهاء الهزة الأرضية والعودة لتقديم النشرة.

HOLD ON TIGHT: CBSLA's @NewsJuan and @SaraDonchey had to think fast when the 7.1 magnitude earthquake hit during their live broadcast https://t.co/jEruFjVyKv pic.twitter.com/AQFXQxqIhe