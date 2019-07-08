روائي شهير يسخر من "صلاح" بسبب "تغريدته"

08 يوليه 2019 - 11:36 ص

سخر الروائي الشهير عمار علي حسن، من تغريدة محمد صلاح التي وجه فيها رسالة شكر لكل المصريين.

وقال "عمار": "لا بأس.. حظ سعيد لاحقًا، لديك الآن فرصة لتجلس في بيتك وتشاهد زميلك هداف الدوري الإنجليزي الأسبق رياض محرز كيف يقاتل من أجل منتخب بلده الجزائر كأنه لاعب لا يزال في البدء، ويريد إثبات نفسه.

وكان محمد صلاح قد نشر تغريدة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر" بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية والمقامة علي معلبة ووسط جماهيره.

وقال "صلاح": حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الأفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم.