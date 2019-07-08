أميرة سعودية تشترى ناديًا إيطاليًا عريقًا

08 يوليه 2019 - 12:02 م

أفادت تقارير إيطالية، بقيام الأميرة نورة بنت سعد آل سعود بالاستثمار في الرياضة، إذ اشترت نادي سبوليتو كالتشيو.

وأوضحت التقارير، أن الأميرة نورة بنت سعد آل سعود، أصبحت أول امرأة سعودية تترأس وتدير نادي كرة قدم.

وقالت الأميرة نورا لصحيفة إيليجورنالي الإيطالية الرياضية: هذه المبادرة ليست مغامرة، لكنها خيار حكيم لأن عائلتي تحب كرة القدم ولهذا اخترت هذه الرياضة.

وذكرت التقارير، أن هذا الخيار ليس فقط ظاهرة اجتماعية أو استثمارًا محليًا، بل هو أيضًا طموح رياضي، مضيفة أن نادي سبوليتو هو ناد صغير غير محترف ويمكن العمل عليه حتى ينافس أكبر الأندية ، نقلا عن "صدى الالكترونية" السعودية .