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مندوب شركة ينصب على أهالي بولاق بـ100 ألف جنيه

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حيلة شيطانية ابتكرها مندوب إحدى شركات الدفع الإلكتروني بمنطقة بولاق الدكرور، بعد أن قام بالنصب على عملاء الشركة من أصحاب المحلات والتجار من خلال تحصيل أموال منهم لإرسال رصيد كما هو معترف به.

المندوب أغلق هاتفه فور تحصيله الأموال والتي بلغت 100 ألف جنيه، وبعد عدة محاولات من التهرب من التجار، تمكن بعض أصحاب المحلات من إلقاء القبض عليه وتسليمه لقسم بولاق الدكرور.

بعد إجراء التحريات تبين أن المتهم يدعي محمد.ج.أ يعمل بالشركة، واعترف المتهم بعملية النصب بعد إنكاره بحجة سرقة الأموال منه.

ومن جهتها رفضت الشركة رد الأموال لأصحاب المحلات بحجة أنهم غير مسئولين عن المندوب، تم عمل محضر وأحيل المتهم للنيابة لإجراء التحقيق.

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