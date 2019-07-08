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الحكومة اللبنانية ترجئ جلساتها لحين الاستقرار السياسي

عرب وعالم

لبنان
لبنان

متابعات حنان حمدتو

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قال عضو "تيار المستقبل"  اللبناني محمد الحجار إن "الكلام عن اهتزاز التسوية السياسية يعني الكلام عن اهتزاز أهداف السياسة لأننا نربط التسوية بتحقيق أهدافها، نحن ذهبنا إلى تسوية سياسية بهدف حماية لبنان وتأمين انتظام عمل المؤسسات، وطالما هذه الأهداف محققة فنحن متمسكين بالتسوية".

وأشار إلى أن "ما حصل في قبرشمون آثاره وارتداداته السلبية ما زلنا نعيشها حتى اليوم، ونحن اليوم في إشكال ولا نعلم كيفية الخروج منه، لن نتخلى عن التسوية ولكن من وقت لآخر يشوب التسوية بعض الإشكالات نعمل على تذليلها بهدف تأمين الاستقرار بكافة أشكاله في البلد".

وحول إمكانية انسحاب وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي من الحكومة، قال الحجار: "أشك في ذلك ولا أعتقد أن الحزب التقدمي الاشتراكي يريد أن ينسحب وزراءه من الحكومة، لأنه يدرك الأوضاع العامة في البلد وفي المنطقة".

ولفت النائب اللبناني إلى أن هذه الحكومة بالحد الأدنى تحاول أن تتلمس طرق لإخراج البلد من مشاكله في ظل التحديات الكبيرة التي نعيشها داخليًا وخارجيًا.

وأضاف: "هناك إشكال على خلفية مطالبة البعض بتحويل أحداث ما حصل في قبرشمون إلى المجلس العدلي بينما هناك رفض لهذا الموضوع من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي ومن قبل أطراف سياسية أخرى، وهذا ما أدى إلى عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري".

وأكد الحجار أن هناك محاولات للتهدئة ولتدوير الزوايا، آملاً أن تنجح لأن الوضع الداخلي يستدعي أن تعقد الحكومة جلساتها، لأن هناك الكثير من القرارات المنتظرة يجب اتخاذها ، وفقا لـ"سبوتنيك" .


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