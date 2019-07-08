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«جمارك الإسكندرية» الإفراج عن سيارات بـ3,7 مليار جنيه فى يونيو

مال وأعمال

كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك

أمينة عبد العال

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الإفراج عن شحنات سيارات بـ3.6 مليار جنيه «زيرو جمارك»

الولايات المتحدة الأمريكية

جهاز المخابرات

الحدث اليوم

أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال يونيو الماضي، بلغ نحو 3 مليارات و688 مليون جنيه، تم تحصيل 957 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 7 آلاف و102 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها مليارًا و974 مليون جنيه خلال يونيه الماضي، الشهر السادس لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

قال رئيس مصلحة الجمارك إن إجمالي ما تم سداده لاستيراد هذه السيارات من ضرائب ورسوم بلغ نحو 518 مليون جنيه، وأن جزءًا كبيرًا من هذه السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير التي تنص علي إعفاءات وتخفيضات جمركية علي واردات مصر من السيارات، موضحًا أنه تم إعفاء هذه السيارات من سداد أكثر من 700 مليون جنيه.

أشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1769 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 895 مليون جنيه خلال يونيه الماضي، وتم تحصيل 205 ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 54 مليون جنيه.

أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 870 رسالة قطع غيار سيارات خلال يونيه الماضي بقيمة 819 مليون جنيه، وتم تحصيل 106 ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 23 مليون جنيه.


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