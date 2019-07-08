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وفاة ملكة جمال شهيرة بعد تحطم طائرتها

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طائرة محطمة
طائرة محطمة

متابعات حنان حمدتو

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لقيت ملكة جمال أمريكية حتفها في تحطّم طائرة، وذلك قبل بضعة أسابيع من مشاركتها التي كانت مقرّرة في مسابقة ملكة جمال على مستوى الولاية الأمريكية التي تنتمي لها.

وأعلنت وسائل الإعلام المحلية في مدينة ستاركفيل بولاية مسيسيبي، أنّ الحادث أسفر عن سقوط ضحية وحيدة وهي فتاة تدعى ليك ليتل وتبلغ من العمر 18 عاماً، وكانت تقود الطائرة المنكوبة.

وعانت ليك حروقاً بليغة بعد أن اشتعلت النيران في طائرتها الصغيرة قبل سقوطها على حقل غولف "Ole Miss ". وتوفيت بعد نقلها جواً إلى مستشفى في ممفيس.

وصفتها تقارير إعلامية بأنّها "مراهقة معروفة" في المدينة.

وتوّجت ليك بلقب "ملكة جمال الضيافة" في مدينتها وكانت تعتزم المنافسة في مسابقة ملكة جمال على مستوى الولاية ستعقد في أواخر الشهر الحالي.

وشاركت ليك بانتظام في المناسبات الاجتماعية، وقالت إنّ حلمها أن تصبح ربّان طائرة في 

شركة "فيديكس" لخدمات توصيل البريد السريع حول العالم.

 

وكانت الفتاة على وشك الالتحاق بدراسة علم أمراض النطق والسمع في جامعة جنوب مسيسيبي.








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