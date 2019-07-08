بصورة مهينة لـ"صلاح".. "إماراتي" يشمت في خسارة مصر

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سخر المغرد الإماراتي المثير للجدل، حمد المزروعي، من خسارة المنتخب الوطني المصري وخروجه من بطولة الأمم الإفريقية.

ونشر عبر حسابه الرسمي في "تويتر" صورة ساخرة من النجم محمد صلاح، بعد الخسارة التي مني بها منتخبه أمس في المباراة مع جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء .

وهذه ليست المرة الأولى للمزروعي التي يثير فيها جدلاً بسبب عدائه لمحمد صلاح، إذ سبق أن نشر تغريدة قبل انطلاق المباراة النهائية بين ليفربول وريال مدريد بربع ساعة قبل عام، توقع خلالها أن يصاب صلاح، ويغيب عن كأس العالم .

قال المزروعي في تغريدته: "حلمت أن محمد صلاح انصاب في المباراة، يعني بالعربي ما راح يلعب كأس العالم"، متمنيا أن يغيب صلاح عن لقاء السعودية ومصر .
 

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