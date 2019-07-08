"الشناوي" يوجه رسالة للجماهير المصرية

08 يوليه 2019 - 02:10 م

وجه محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر والنادى الأهلى، اعتذارًا للجماهير المصرية بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16 عبر صفحته على إنستجرام.

ونشر الشناوى صورة له من أحد لقاءات الفراعنة، معلقًا: "أعتذر لكل الجمهور اللى شجعنا ووقف فى ضهرنا سواء فى المدرجات أو البيوت والشوارع، أحلى حاجة فى الكورة هى فرحتكم بينا ولما مبنقدرش نحققها بيبقى صعب علينا جدًا.. ربنا شاهد أن الواحد بذل أقصى جهده فى كل ماتش علشان متروحوش زعلانين ونقدم صورة مشرفة للبلد وكورة ممتعة.

واستكمل الشناوى قائلاً: "الاعتذار مش كفاية ده اللى نقدر نقدمه دلوقتى مع وعد إننا نتعلم من كل غلطة مرينا بيها ونرجعلكم البطولة الجاية جديرين بجمهور عظيم زيكم.