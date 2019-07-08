رسالة توبيخ من حازم أمام لـ "أبو ريدة"

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حازم

شن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، هجومًا حادًا على هاني أبوريدة وباقي أعضاء المجلس المستقيل من منصبه، عقب خروج المنتخب الوطني الأول من بطولة الأمم الإفريقية.

ودخل "إمام" في مشادة مع باقي الأعضاء عبر مجموعة "واتساب" الخاصة بهم، بسبب الإخفاق القاري، محملا المجلس المسئولية بالكل بسبب إصرارهم على التعاقد مع المكسيكي خافيير أجيري رغم عدم كفاءتة الفنية.

وبعث إمام، رسالة مؤكدًا خلالها أنه حذر أكثر من مرة لمسؤولي الجبلاية، من إتمام التعاقد مع أجيري، إلا أن الجميع لم ينصت له.  

وعاتب لاعب الزمالك الأسبق، المجلس خلال المحادثة على عدم قبول استقالته في أكثر من مناسبة، حتى خرجوا جميعًا من الباب الضيق وبفضيحة لن تغفر لهم .


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