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بلاغ ضد "عبد الغني" لبيعه تذاكر مباريات مصر بالسوق السوداء

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عمرو محمد-متابعات

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مصر

مجدى عبد الغنى

سمير صبرى

قال المحامي سمير صبري المحامي، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في اتهام عضو اتحاد كرة القدم المستقيل أحمد مجاهد، لمجدي عبدالغني، ببيع التذاكر في السوق السوداء .

وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "القاهرة24": "نشر أحد المواقع الإلكترونية فضيحة مدوية تؤكد تفشي الفساد داخل اتحاد كرة القدم، حيث نشر: “شهدت الساعات الأخيرة قبل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا مشادة كلامية بين أعضاء اتحاد الكرة بسبب أحمد مجاهد الذي اتهم مجدي عبدالغني وآخرين بشكل علني ببيع تذاكر مباريات منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في السوق السوداء، وهو ما تسبب في أزمة وصلت إلى الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مما تسبب في إساءة لشكل مجلس الجبلاية أمام الرأي العام ومنتخب مصر " .

شهد الفندق الذي يتواجد فيه أحمد مجاهد بعد تعيينه بالإجبار من قبل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المحلية، مشادة كلامية بين “مجاهد” ومجدى عبدالغنى الذي ذهب للحصول على تذاكر مباراة جنوب أفريقيا وطلب شراء تذاكر مقابل 261 ألف جنيه، وهو ما رفضه من قبل “مجاهد” المسئول عن توزيع التذاكر ليدخل الثنائي فى مشادة كلامية أمام الحضور من مختلف الدول الأفريقية .

وطالب المبلغ بإصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد بالبلاغ وتقديم مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم “صبري” المستندات المؤيدة لبلاغه .


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