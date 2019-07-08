«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربيه وعلى جنوب سيناء، وتنشط أحيانا على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، فتكون:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة