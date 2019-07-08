القابضة للتأمين تستهدف 4.3 مليار جنيه أرباحا للشركات التابعة

08 يوليه 2019 - 05:40 م

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2019-2020، بإجمالي إيرادات مستهدفة تبلغ 20.4 مليار جنيه بمعدل نمو 21.5 بالمائة عن العام الماضي للشركات التابعة.

وتستهدف الشركات التابعة للقابضة للتأمين تحقيق صافي أرباح بموازنة عام 2019/2020 نحو 4.3 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 34.5 بالمائة عن فعلي 2017/2018 وفقا لبيان وزارة قطاع الأعمال المصري.

وأوضح بيان الشركة أن إجمالى حقوق المساهمين المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2019/2020 بلغ نحو 31.9 مليار جنيه بمعدل نمو 5.5 بالمائة.

وبلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق المقدرة لشركات التأمين التابعة مبلغ 37.6 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 14 بالمائة مقارنة بفعلي عام 2017/2018.

وأكد البيان، أن إجمالى الاستثمارات المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2019/2020 تبلغ 70.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 8% عن فعلى عام 2017/2018. بينما بلغ إجمالى الأقساط التأمينية المستهدفة لشركات التأمين التابعة مبلغ 15.7 مليار جنيه بزيادة 24.8 بالمائة محققة بفعلى عام 2017/2018.

وتستهدف الموازنة المستقلة لشركة مصر القابضة للتأمين تحقيق إجمالى إيرادات بموازنة عام 2019/2020 مبلغ 2.4 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 37.5 بالمائة، ومن ثم تستهدف تحقيق صافى ارباح بموازنة عام 2019/2020 قدرها نحو 2 مليار جنيه محققة نمو قدره 42.4 بالمائة مقارنة بفعلى عام 2017/2018.

ووفقا للموازنة التقديرية فإن حصة الدولة من الأرباح بعام الموازنة 2019/2020 لمصر القابضة للتأمين تقدر بـ 1.6 مليار جنيه مقابل مبلغ 758.8 مليون جنيه محققه بفعلي عام 2017/2018 وبمعدل نمو قدره 111 بالمائة

واعتمدت الجمعية العامة سداد مبلغ 400 مليون جنيه لوزارة المالية المصرية تحت حساب حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للتأمين عن العام المالي 2019/2018.