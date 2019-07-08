الرقابة المالية توافق على تحصيل "أمان" قروض عملائها "أون لاين"

08 يوليه 2019 - 05:42 م

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تحصيل شركة "أمان" للتمويل المتناهي الصغر التابعة لـ "راية" القابضة للاستثمارات المالية، القروض من عملائها "أون لاين"، الممنوحة من شركة أمان للتمويل المتناهي الصغر عبر الشركة الشقيقة أمان للدفع الإلكتروني.

وأضاف أحمد الخطيب المدير العام والعضو المنتدب، أن أمان للتمويل المتناهي الصغر توفر للعملاء تسديد القروض على طريق ماكينات الـ "pos" البالغة 40 ألف ماكينة حتى الآن، التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لموقع مباشر.

وكشف عن أن 29.5 ألف عميل يسددون القروض الخاصة بهم من خلال ماكينات الـ "pos" وذلك بالتعاون مع شركة امان للدفع الإلكتروني.

كما تستهدف الشركة مضاعفة رأسمالها ليصل إلى 100 مليون جنيه، مشيرا إلى توجيه تلك الزيادة للتوسع في القاعدة التمويلية والحصول على قروض بشكل أكبر من البنوك العاملة بالسوق المصرية.

كما كشف الخطيب عن أن أمان للتمويل المتناهي الصغر تعتزم الدخول في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.

وتعمل الشركة خلال الفترة المقبلة على ضح تمويلات في قطاعات جديدة مثل تمويل منتج النقل الخفيف بالتعاون مع شركة "راية" للتصنع المتطور التابعة، وتمويل التجار والموردين للطاقة الشمسية.

وقالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أمس في بيان للبورصة، إن شركة أمان للتمويل المتناهي الصغر التابعة، تستهدف ضح تمويلات بقيمة 700 مليون جنيه خلال العام الجاري.

وأضافت أن الشركة مستمرة في التفاوض مع البنوك والجهات التمويلية المختلفة للحصول على التمويل اللازم لمزاولة نشاط تمويل المشروعات.

وذكرت "راية" القابضة أن المحفظة التمويلية لأمان بلغت 250 مليون جنيه منذ بداية العام الحالي حتى الآن، مشيرة إلى العمل على زيادة حجم المحفظة بنهاية العام الجاري.