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"إعمار مصر" و"النصر للإسكان" توقعان عقد تسوية أرض "أب تاون كايرو"

مال وأعمال

شركة إعمار مصر للتنمية،
شركة إعمار مصر للتنمية،

عصام الشربيني

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أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، التوقيع على مشروع عقد التسوية مع شركة النصر للإسكان والتعمير، بشأن أرض مشروع "أب تاون كايرو"، بمقر الإدارة العام للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن مشروع عقد التسوية يشمل الاتفاق على إنهاء النقاط الإجرائية والفنية والمالية ومن بينها تنازل شركة النصر للإسكان والتعمير عن الدعوى التحكيمية الأصلية، وتنازل إعمار مصر للتنمية عن الدعوى المقابلة والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي.
وقالت إنه سيتم عرض مشروع عقد التسوية على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أن يتم العرض على مجلس الوزراء لاحقا.
يشار إلى أن شركة النصر، كانت قد رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما الخاص بمشروع "أب تاون كايرو"، وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه.
وطالبت شركة النصر باسترداد 3 ملايين متر مربع من أرض زهراء المقطم التي تقع في نطاق مشروع "أب تاون كايرو" لعدم التزام الشركة بتطويرها وتنميتها، والحصول على رسوم تغيير نشاط لمساحة 500 ألف متر مربع بالمشروع.
وكانت إعمار مصر للتنمية، قالت في مايو الماضي، إن هناك مفاوضات إيجابية مع شركة النصر للإسكان والتعمير بشأن تسوية النزاع القائم بين الشركتين على أرض مشروع "أب تاون كايرو".

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